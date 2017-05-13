أصيب مراسل قناة "العالم" ومصورها ومصور قناة "المنار" بجروح, يوم الجمعة, خلال تغطيتهم الاعلامية لعمليات الجيش النظامي في ريف حمص الشرقي.

وأكدت قناة المنار" اصابة مصورها مرهف منصور بالاضافة لمراسل قناة "العالم "بحمص سعدالله خليل ومصورها سومر السلامة بجروح خلال تغطيتهم الاعلامية لعمليات الجيش السوري في ريف حمص الشرقي, مشيرة الى ان "إصابتهم طفيفة وقد تلقوا العلاج اللازم".

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كما أكد مدير مكتب قناة "العالم" في دمشق إصابة مراسل قناة "العالم" في حمص مع المصور أثناء تغطية تقدم الجيش السوري وحلفائه في ريف حمص الشرقي.

واضاف ان إصابة فريق العالم والمنار طفيفة في ريف حمص الشرقي أثناء تغطية المعارك في ريف حمص الشرقي.

وجاء ذلك بعد نحو شهرين على اصابة مصور وكالة (سانا) ماهر شمس، خلال تغطيته لعمليات الجيش النظامي والمعارك شمال حي جوبر شرق دمشق.

كما سبق ان قتل مصور التلفزيون السوري علي سليمان في الـ 15 من آذار الماضي خلال تغطية عمليات الجيش في ملاحقة تنظيم “داعش” بريف حلب الشرقي.

وتعرض الكثير من المصورين و الإعلاميين بمختلف الاختصاصات لهجمات, خلال تغطيتهم الاعلامية, ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم.