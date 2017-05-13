يصل رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا إلى دمشق, يوم السبت, في زيارة قصيرة, من المقرر ان يلقي خلالها وزير الخارجية وليد المعلم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة بدمشق، خالد المصري, في تصريح لوكالة الانباء (سبونتيك), ان "رمزي عز الدين رمزي سيتوجه إلى دمشق اليوم , يلتقي خلالها وزير الخارجية وليد المعلم ويعقب اللقاء مؤتمر صحافي".

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وأشار المصري إلى أن الزيارة "ستستمر لساعات قصيرة ".

وتأتي هذه الزيارة قبيل محادثات السلام السورية المزمع عقدها في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 الجاري على ان تستمر 3 أيام.

كما تأتي بعد توصل ممثلي الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، خلال اجتماع أستانا, لاتفاق حول مذكرة تفاهم بشأن إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر.