واصل الجيش النظامي, يوم الجمعة, تقدمه على حساب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بريف حمص الشرقي, حيث استعاد السيطرة على مقلع المشيرفة الجنوبي .

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة (سانا) ان "وحدات من الجيش احكمت بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها على مقلع المشيرفة الجنوبي بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم "داعش" فيه.

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ولفت المصدر إلى أن "وحدات الجيش وخلال عملياتها تمكنت أيضا من إحكام السيطرة النارية على الطريق الواصل بين قرى جباب حمد ورسم حميدة وخربة السبعة وهبرة الغربية وهبرة الشرقية في الريف الشرقي لمدينة حمص".

وكانت وحدات الجيش سيطرت منذ يومين على ثلاث نقاط جنوب وغرب قريتي هبرة الغربية ورسم حميدة بريف حمص الشرقي .

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، كما وسع نطاق سيطرته بالمناطق المحيطة بالمدينة وريفها .