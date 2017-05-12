قالت وكالة نوفوستي, يوم الجمعة, نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قوله ان نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، سيشارك في محادثات جنيف القادمة حول سوريا المقرر انطلاقها في 16 أيار.











وقال المصدر للوكالة "نؤكد مشاركة غينادي غاتيلوف في الجولة الجديدة من المحادثات في جنيف في (الفترة) 16 - 19 ايار".



وأعلن الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الثلاثاء, عن استئناف جولة جديدة من مباحثات السلام السورية في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 أيار الجاري, معرباَ عن "أمله" في ان ينعكس اتفاق "خفض التصعيد" إيجابا على المفاوضات السياسية .



وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, اخرها في اذار الماضي, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز