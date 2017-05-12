أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة ، أن روسيا لا تستبعد مشاركة الولايات المتحدة في مجموعة العمل حول مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، مشيرا إلى أنه يجري بحث هذه المسألة.









ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن بوغدانوف قوله ان "الاتصالات مستمرة، وتقوم بذلك ثلاث دول ضامنة (روسيا، تركيا، إيران)، أعتقد بأنه يمكن مشاركة دول أخرى، خاصة دول مراقبة من التي تشارك في عملية أستانا، أو دول أخرى".



وفيما يخص إمكانية مشاركة الولايات المتحدة، قال بوغدانوف: "لا استبعد ذلك", مضيفا ان "الاتصالات تجري حاليا، وزيرنا كان في واشنطن، كما تجري الاتصالات على مستويات أخرى مع الزملاء الأمريكيين".



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زار واشنطن الاربعاء والتقى كل من الرئيس الامريكي دونالد ترامب, ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون, حيث تم بحث موضوع انشاء مناطق تخفيف التصعيد في سورية.



ودخل اتفاق مناطق "وقف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة-السبت 6 ايار الجاري، عقب محادثات جرت في أستانا يومي 3 و4 ايار الماضيين بحضور ممثلي الدول الضامنة, روسيا وإيران وتركيا، فضلا عن ممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والنظام السوري والمعارضة، وتم التوقيع في نهايتها على مذكرة لإقامة أربع مناطق في سوريا يجري فيها "خفض التصعيد".







سيريانيوز



