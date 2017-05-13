توج تشيلسي بلقبه السادس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه وست بروميتش ألبيون 1-صفر الجمعة في المرحلة 37 قبل الأخيرة.

وسجل للفائز البديل البلجيكي ميتشي باتشواي (82).



ورفع تشيلسي رصيده لإى 87 نقطة من 36 مباراة مقابل 77 من 35 لمطارده توتنهام.



وافتتح تشيلسي المرحلة مبكراً، نظراً لخوضه مباراته المؤجلة من المرحلة 28 مع ضيفه واتفورد الإثنين، التي ستكون بمثابة تحصيل حاصل بعد ضمان تتويجه.



وتوج تشيلسي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الحالي، بلقب 2015 بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، بيد أنه تراجع بشكل كبير في الموسم التالي، فأنهاه عاشراً وأقال مورينيو.



إلا أن قدوم الإيطالي أنتونيو كونتي هذا الموسم بدل الأحوال، وقاد فريق غرب العاصمة إلى لقبه الثاني في 3 سنوات.



ويخوض تشيلسي مواجهته الأخيرة في الموسم على ملعبه "ستامفورد بريدج" ضد سندرلاند الهابط إلى الدرجة الأولى (بمثابة الثانية).



ولم ينته أيّ لقاء بين تشيلسي ووست بروميتش في الدوري بالتعادل صفر-صفر، وعزز تشيلسي رصيده كأقوى هجوم في الدوري (76 هدفاً) أمام توتنهام وليفربول (71).



وباءت جميع محاولات تشيلسي بالفشل، حتى أنّ وست بروميتش كاد يتقدم من مرتدة لمهاجمه الفنزويلي سالومون روندون لكنه فشل في ترجمتها أمام الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (70).



ودفع كونتي بالبرازيلي ويليان والبلجيكي ميتشي باتشواي بدلاً من هازارد وبيدرو، ونجح رهان كونتي عندما هزّ باتشواي الشباك بعد عرضية داخل المنطقة من الظهير الإسباني سيزار أسبيليكويتا (82).



وفاز ايفرتون السابع على ضيفه واتفورد الخامس عشر 1-صفر بهدف روس باركلي (56) في الشوط الثاني.