قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الجمعة إن "الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن "وحدات حماية الشعب الكردية" لن تبقى في المنطقة بعد عملية تحرير مدينة الرقة".









واضاف يلديريم في تصريحات صحفية من لندن إن قرار واشنطن مد الفصائل الكردية السورية بالأسلحة في المعركة ضد تنظيم داعش في سوريا سيضر بالعلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي", لافتا الى أن "الولايات المتحدة أكدت لتركيا أن التركيبة السكانية في المنطقة لن تتغير نتيجة لذلك وهو مصدر قلق أساسي لتركيا".



واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق الجمعة، إن القرار الأمريكي بزيادة تسليح قوات كردية في سوريا، "يتعارض" مع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



وكانت واشنطن ، أكدت يوم الخميس، إنها ملتزمة بحماية أنقرة كحليفة لها في حلف "الناتو"، وذلك بعد غضب تركيا بسبب قرار أمريكي بتسليح أكراد سوريا.



وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة, حيث أشادت وحدات "حماية الشعب" الكردية بالقرار, معتبرة أنه سيحقق "نتائج سريعة وفعالة" فيما يخص "محاربة الإرهاب", كما رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بالقرار ، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.



وعارضت تركيا هذا القرار, واعتبرت ان تسليح الاكراد يعد تهديدا لبلادها, ويشكل "أزمة", ولن يصب في صالح واشنطن أو المنطقة.







سيريانيوز