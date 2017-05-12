محكمة المانية ترفض منح حق اللجوء لكل الفارين من الخدمة الإلزامية في سوريا الاخبار المحلية شارك

قررت المحكمة العليا في مدينة مونستر الألمانية، عدم منح حق اللجوء لكل الفارين من الخدمة الإلزامية في سوريا.









وقالت قناة "WDR" الألمانية ان سبب القرار جاء لانه لم يثبت تورط الجيش النظامي في جرائم الحرب الحاصلة في سوريا".



وقررت المحكمة إن "الخوف الشخصي من موقف ما لا يبرر رفض الواجب العسكري إذا اقتضى الأمر القيام بذلك".



وقالت القناة في تقريرها أن القرار لقي معارضة كبيرة لاسيما من قبل السياسيين .



ووصل في المانيا خلال السنوات الماضية عشرات الالاف من اللاجئين السوريين هربا من الاحداث التي تشهدها سورية منذ 2011.



يذكر أنه سبق وقدمت المفوضية الأوروبية توصية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالسماح لكل من النمسا وألمانيا والدانمارك والسويد بالإضافة إلى النرويج بتمديد فترة عمل نظام الطوارئ في الرقابة الحدودية على حدود منطقة شينغن الداخلية لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك من أجل منع تدفق اللاجئين إلى هذه الدول.



سيريانيوز

2017-05-12 23:37:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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