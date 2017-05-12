بدأت دفعة جديدة من مسلحي حي برزة، يوم الجمعة، بالخروج باتجاه شمال البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بين النظام وفصائل معارضة مسلحة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن عددا من الحافلات تقل الدفعة الثانية من عشرات المسلحين، الرافضين لاتفاق المصالحة في حي برزة وبعض أفراد عائلاتهم، بدأت بالخروج من منطقة برزة باتجاه الريف الشمالي.

وأضافت الوكالة إن خروج المسلحين وأفراد عائلاتهم، سيستكمل على دفعات متتالية خلال الأيام المقبلة حتى إخلاء الحي بشكل كامل من جميع المظاهر المسلحة، إضافة إلى تسوية أوضاع باقي المسلحين في الحي وفقاً لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.

بالمقابل، قالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان ١٢ حافلة دخلت حي برزة و تشرين لإخلاء ٣٠٠ شخص، ضمن الدفعة الثانية من الدفعات المقرر أن تغادر الحيين، والتي من المتوقع أن يصل عددهم إلى ٨ آلاف شخص.

وأشارت المصادر الى أن الخارجين من الحيين سيتوجهون إلى ادلب، و يلتحقوا بـ ١٠٢٢ شخص خرجوا من برزة قبل أيام.

وكانت عملية إجلاء مسلحين من حي برزة في دمشق، بدأت يوم الاثنين، في أول عملية إجلاء للمسلحين المعارضين من داخل أحد أحياء دمشق منذ بدء النزاع في 2011.

وشهد حي برزة معارك عنيفة بين الفصائل المعارضة والجيش النظامي في العامين 2012 و2013 مع اتساع رقعة النزاع المسلح في سوريا، إلى أن تم التوصل إلى هدنة في 2014 حولته إلى منطقة مصالحة.

وتمكن الجيش النظامي في نيسان الماضي من محاصرة حي برزة وعزله من باقي الأحياء الشرقية، بعد تصعيد في المعارك.

يشار إلى أن مناطق سورية عدة خصوصا في محيط دمشق، شهدت اتفاقات بين النظام والفصائل، تضمنت إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمسلحين من مناطق كانت تحت سيطرتهم، أبرزها مضايا والزبداني وداريا ومعضمية الشام.

سيريانيوز