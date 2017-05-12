منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجنسية التركية للطفلة السورية بانا العابد وعائلتها، بعد أشهر من وصولها إلى تركيا قادمةً من مدينة حلب.

ونقلت وسائل إعلام تركية، صورًا للرئيس أردوغان، مانحًا البطاقات الشخصية الجديدة للطفلة السورية وعائلتها، بعد حصولهم على الجنسية التركية، في العاصمة أنقرة.

وتمكّنت الطفلة التي لم تتجاوز من العمر سبعة أعوام أن تحشد تضامنًا عالميًا واسعًا مع سكان مدينة حلب، من خلال التغريدات التي نشرتها باللغة الإنكليزية، على موقع "تويتر".

وداومت بانا على نشر التغريدات والفيديوهات المسجلة باللغة الإنكليزية، على مدى ثلاثة أشهر من حصار المدينة، وحصدت نحو 350 ألف متابع، من ضمنهم شخصيات عالمية، فنية وإعلامية وسياسية أيضًا.

وحصلت العابد بعد خروجها من مدينة حلب، على إذن خاص للدخول مع عائلتها إلى تركيا، واستقبلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قصره الرئاسي، في العاصمة التركية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبق ومنح الجنسية التركية للطفلة السورية دموع ولعائلتها، التي طالبت برؤيته، بعدما نزحت من مدينة إدلب هي وعائلتها إثر إصابة والدها وبتر ساقيه وفقده البصر وجزءاً من السمع.