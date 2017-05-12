كشف الكرملين الجمعة عن القضايا الدولية التي طرحت خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى مسائل العلاقات الثنائية, حيث احتلت الازمة السورية حيزا كبيرا خلال اللقاء.













وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بحسب وسائل اعلام, أن لافروف استعرض خلال محادثاته في واشنطن مع ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون، في 10 ايار بشكل تفصيلي الوضع في سوريا، ولاسيما في ظل الاتفاق حول إنشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر", مضيفا أن "الطرفين اتفقا على مواصلة العمل في إطار مفاوضات أستانا، حيث تشارك الولايات المتحدة بصفة مراقب، وكذلك في محفل جنيف".



ودخل اتفاق مناطق "وقف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة-السبت 6 ايار الجاري، عقب محادثات جرت في أستانا يومي 3 و4 ايار الماضيين بحضور ممثلي الدول الضامنة, روسيا وإيران وتركيا، فضلا عن ممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والنظام السوري والمعارضة، وتم التوقيع في نهايتها على مذكرة لإقامة أربع مناطق في سوريا يجري فيها "خفض التصعيد".







وأكد اوشاكوف أن "قرار ترامب بتوريد مزيد من الأسلحة للأكراد في سوريا كان حاضرا أيضا خلال المناقشات، لكنه فضل الامتناع عن التعليق على هذا القرار في الوقت الراهن".



وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ايام بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة, حيث أشادت وحدات "حماية الشعب" الكردية بالقرار, معتبرة أنه سيحقق "نتائج سريعة وفعالة" فيما يخص "محاربة الإرهاب", كما رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بالقرار ، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.







وتابع مساعد الرئيس الروسي "نبحث مع الجانب الأمريكي مسائل دولية أخرى يمكننا أن نلعب سويا دورا إيجابيا لتسويتها"، مشيرا في هذا الخصوص إلى موضوع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في أفغانستان", لافتا الى ان الطرفين الوضع في أوكرانيا، إذ لفت لافروف انتباه الشركاء الأمريكيين إلى ضرورة مساءلة كييف بسبب إصرارها في عدم الوفاء بشروط اتفاقات مينسك السلمية، ورفضها تقديم الوضع الخاص لمنطقة دونباس وإجراء مفاوضات مباشرة معها.



يشار الى ان لافروف زار واشنطن الاربعاء والتقى كل من الرئيس الامريكي دونالد ترامب, ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون, حيث حث ترامب موسكو على "كبح جماح" النظام السوري وإيران.







سيريانيوز