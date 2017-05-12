أعلن التحالف الدولي، يوم الخميس إنسحاب تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) من مدينة الطبقة وسدها بريف محافظة الرقة، لتسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".

واوضح التحالف في بيان أن مقاتلي "التحالف العربي السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية" سيطروا على الطبقة وسدها ومطارها بالكامل، يوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن تنظيم "داعش" اضطر للانسحاب من سد الطبقة والمدينة، بعد خسارته 70 مسلحًا في صفوفه، معتبرًا أن الرقة باتت معزولة أكثر في الوقت الراهن.

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية", أعلنت يوم الأربعاء, سيطرة مقاتليها على مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي بشكل كامل, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

وتاتي السيطرة على سد الفرات بشكل كامل عقب يوم على قرار واشنطن إمداد المقاتلين الأكراد السوريين بالسلاح, لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة.