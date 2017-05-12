طورت شركة تقنية، شريحة الكترونية تساعد في عثور الشخص على الأغراض الضائعة التي فقدها أو نسي أين وضعها.

وبحسب موقع "مشابل" فإن هذه الرقاقة تتكون من جزئين متساويين، يمكن وضعها في أي شيء، كالمحفظة أو الحقيبة أو جواز السفر، أو البطاقة الشخصية وتكون على شكل لاصقة.



ويتم تتبع هذه الرقاقة التي تضم بطارية تعمل لـ 3 أشهر، من خلال تطبيق على الهاتف الذكي يمكن للشخص معرفة مكان وجود أغراضه التي نسيها أو فقدها.