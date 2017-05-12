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ابتكار أول سيارة مصنوعة من الكتان وقابلة للتحلل
علوم وتكنولوجيا

ابتكر طلاب في احدى الجامعات الهولندية، سيارة مصنوعة من الياف الكتان، وقابلة للتحلل.


وبحسب موقع " رامبلير"، فإن طلاب جامعة "إيندهوفن"، رتبوا ألياف الكتان على بعضها بزوايا مختلفة، لتزيد متانة هيكل سيارة Lina كما متانة الكربون والألومينيوم.
 

وصنعت أجزاء المركبة من الكتان أيضاً، و ستزود بمحرك كهربائي، بينما لم يكشف المصممون عن مواصفاته.

وخضعت السيارة بنموذجها الأولي لاختبارات أولية، رغم أن سرعتها الحالية  تشابه سرعة الدراجة الهوائية، إلا أن اختبارها في الطرق العامة سيبدأ قريباً.
2017-05-12 13:31:31
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