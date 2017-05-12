أشار تقرير جديد لشركة "آبل"، إلى انخفاض في مبيعات هواتف "آيفون" والأرباح المحققة منها مقارنة بذات الفترة العام الماضي.

وبحسب موقع "لينتا رو" الروسي، فإن "آبل باعت خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 50.8 مليون هاتف آيفون، حققت ارباح 33.2 مليار دولار، بينما باعت ذات الفترة العام الماضي 51.2 مليون جهاز، بأرباح بلغت 32.9 مليار دولار".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، إن "الانخفاض الحالي في مبيعات هواتف آيفون سببه الشائعات المبكرة عن هاتف آيفون-8 المنتظر، الذي يدفع المستخدمين للاحجام عن شراء الهواتف الحالية بانتظار الهاتف الجديد".

وفي ذات السياق، ارتفعت قيمة الإيرادات الإجمالية للشركة في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 1.2 %، لتصل إلى 52.9 مليار دولار، مقارنة بالإيرادات الإجمالية للشركة في الربع الثاني لعام 2016، والتي بلغت 50.6 مليار دولار، بينما ارتفعت مبيعات أجهزة Mac في السوق الصينية هذا العام بنسبة 200%.