فعلت "انستغرام" ميزة تحميل الصور عبر موقعها من خلال استخدام الهاتف الجوال، وبذلك لم يعد المستخدمون بحاجة للتطبيق لرفع الصور.

وبحسب "theverge"، فإن التحديث الجديد مقتصر على الصور فقط ولا يشمل مقاطع فيديو أو إضافة فلاتر أو رفع قصص يومية أو إرسال رسالة مباشرة، إضافة إلى أن رفع وتحرير الصور يتم بشكل محدود حيث يمكن تدويرها أو التبديل بين الشكل المربع للصورة أو الحجم الواسع.

وسابقاً، كان موقع "انستغرام" عبر الهواتف النقالة، يسمح فقط بعرض الإشعارات القادمة إليهم وأحداث اليوم، ولم تقم الشركة بإعادة تصميم أو تعديل إصدار سطح المكتب من Instagram.com.

سيريانيوز