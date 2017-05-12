أضاف تطبيق "واتس اب" طبقة اضافية جديدة من الحماية لبيانات مستخدمي هواتف "آيفون" حول العالم.





وبحسب "فوربس"، فإن الحماية تشمل كل بيانات المستخدمين، مثل المحادثات، وكذلك الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، عبر استخدام مفتاح تشفير فريد لحماية البيانات من النسخ الاحتياطي الذي تم إجراؤه على "آي كلاود".



وبموجب الآلية الجديد لحماية بيانات مستخدمي "آيفون"، فإن أي شخص يريد الوصول إلى سجل المستخدم فإن وراءه عملًا شاقًا لكسر تلك الحماية الافتراضية.



وكانت "واتس اب" تعتمد في السابق على حماية خدمة "آبل" السحابية "آي كلاود" للحفاظ على بيانات مستخدمي الآيفون بشكلٍ آمن، أي أن أي شخص قادر على تسجيل الدخول أو يمتلك كلمة سر "آي كلاود" يمكنه الوصول إلى سجل محادثات التطبيق.