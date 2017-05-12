اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن القرار الأمريكي بزيادة تسليح قوات كردية في سوريا، "يتعارض" مع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بأنقرة، إن قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بزيادة تسليح "وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا، بغرض محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف أردوغان أنه يتوقع حل ومناقشة المسألة العالقة بين البلدين بخصوص تسليح الأكراد في سوريا على نطاق واسع خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

وكانت واشنطن ، أكدت يوم الخميس، إنها ملتزمة بحماية أنقرة كحليفة لها في حلف "الناتو"، وذلك بعد غضب تركيا بسبب قرار أمريكي بتسليح أكراد سوريا.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة, حيث أشادت وحدات "حماية الشعب" الكردية بالقرار, معتبرة أنه سيحقق "نتائج سريعة وفعالة" فيما يخص "محاربة الإرهاب", كما رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بالقرار ، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.

وعارضت تركيا هذا القرار, واعتبرت ان تسليح الاكراد يعد تهديدا لبلادها, ويشكل "أزمة", ولن يصب في صالح واشنطن أو المنطقة.

سيريانيوز