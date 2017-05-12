مانشستر يونايتد يتعادل أمام سلتا فيغو ويتأهل الى نهائي الدوري الأوروبي اخبار الرياضة شارك

بلغ مانشستر يونايتد الإنكليزي الدور النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي رغم تعادل 1-1 الخميس أمام سيلتا فيغو الإسباني في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل البلجيكي مروان فيلايني هدف يونايتد في الدقيقة 18، ثم أدرك الأرجنتيني رونكاليا التعادل في الدقيقة 86.



وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 18 عبر فيلايني، الذي استقبل تمريرة عرضية من راشفورد وسدد برأسه في الزاوية القريبة من مرمى سيلتا فيغو.



وتحسن أداء الفريق الإسباني مع مرور الوقت، لكنه تأخر في التسجيل حتى أحرز هدفًا في الدقيقة 86 عبر اللاعب فاكوندا روناكاليا.



وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً كبيراً بين الفريقين، طُرد على إثره مدافع اليونايتد، إريك بايلي، ومدافع سيلتا فيغو، فاكوندا روناكاليا، بعد اشتباك بين اللاعبين في الدقيقة 87.



ويلتقي مانشستر يونايتد في النهائي مع أياكس أمستردام الهولندي الفائز على ليون الفرنسي 5-4 في مجموع المباراتين (4-1 ذهاباً و1-3 إياباً). سيريانيوز 2017-05-12 01:45:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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