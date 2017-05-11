مجددا .. مقتل 18 مدنيا بقصف للتحالف على ريف الرقة الاخبار المحلية شارك

لقي 18 شخصا حتفهم واصيب اخرون يوم الخميس, جراء قصف شنته طائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة.











وافادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح بقصف طائرات التحالف الدولي على منزل في مزرعة بئر الهشم شمال مدينة الرقة.



واضافت المصادر أن سيارات خاصة قامت بنقل الجرحى إلى مشافي مدينة تل أبيض حوالي 70 كم عن المزرعة التي تعرضت للقصف.



واشارت المصادر إن طائرات التحالف قتلت 3 أشخاص من عائلة واحدة في استهداف دراجة نارية في قرية الكنو بريف الرقة الغربي.



وكان طيران التحالف اسقط يوم الاربعاء قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين, على مناطق بالرقة ودير الزور وحلب.



وفي نفس السياق، أفاد نشطاء، بمقتل 84 مدنيا على الأقل منذ مطلع أيار الجاري، جراء قصف طائرات التحالف الدولي على محافظات الجزيرة من الرقة ودير الزور والحسكة.







واوضحوا ان من بين القتلى 21 طفلا و11 مواطنا، قضوا جميعا في ضربات التحالف الدولي على مدينة الطبقة وريف الرقة الشمالي والشمالي الغربي والشمالي الشرقي وريف الحسكة الجنوبي وريف دير الزور الشرقي، ومناطق سورية أخرى.







ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.







وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.



سيريانيوز

2017-05-11 22:49:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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