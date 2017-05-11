أكدت واشنطن ، يوم الخميس، إنها ملتزمة بحماية أنقرة كحليفة لها في حلف "الناتو"، وذلك بعد غضب تركيا بسبب قرار أمريكي بتسليح أكراد سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قوله، إن الوزير أبلغ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بأن واشنطن ملتزمة بحماية حليفتها في حلف شمال الأطلسي .

وكان ماتيس اجتمع مع يلدريم لمدة نصف الساعة في لندن، على هامش مؤتمر عن الصومال.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة, حيث أشادت وحدات "حماية الشعب" الكردية بالقرار, معتبرة أنه سيحقق "نتائج سريعة وفعالة" فيما يخص "محاربة الإرهاب", كما رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بالقرار ، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.

وعارضت تركيا هذا القرار, واعتبرت ان تسليح الاكراد يعد تهديدا لبلادها, ويشكل "أزمة", ولن يصب في صالح واشنطن أو المنطقة.

سيريانيوز