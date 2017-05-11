قالت مصادر معارضة، يوم الخميس، إن عملية تبادل أسرى جرت بين النظام وفصيل "جيش الإسلام" المعارض جنوب دمشق.

وقالت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي انه تم تبادل أسرى تابعين للمعارضة هم أربع نساء، مقابل إفراج "جيش الإسلام" عن سجينين للنظام كان احتجزهما في وقت سابق.

وأوضحت المصادر أن عملية التبادل جرت عند حاجز "ببيلا- سيدي مقداد" المؤدي إلى دمشق.

وشهدت المنطقة ذاتها في بداية العام الماضي، عملية تبادل أسرى، حيث تم استعادة 4 نساء ورجلين كان احتجزهما النظام، مقابل الإفراج عن شخص تابع لقوات موالية للنظامي في منطقة السيدة الزينب.

ولم يتم تداول خبر إجراء عملية تبادل الأسرى من قبل وسائل إعلام موالية للنظام، في وقت تتم فيه مثل هذه العمليات بموجب وسطاء، وغالباً بإشراف منظمة الهلال الأحمر السوري.

يشار إلى أن مناطق جنوب دمشق بلدات (يلدا، ببيلا، بيت سحم)، التي تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة، دخلت ضمن الاتفاق "البلدات الأربع"، الذي تم التوصل إليه بين المعارضة والنظام وإيران في العاصمة القطرية الدوحة.

سيريانيوز