ميركل: ندرس إمكانية مشاركة الناتو في التحالف الدولي ضد "داعش" الاخبار السياسية شارك

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يدرس حاليا إمكانية المشاركة في عمل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.











وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في برلين "نجري الآن مفاوضات حول مدى قدرة الحلف على المساهمة رسميا في جهود التحالف".



من جانبه أكد ستولتنبرغ أن الناتو لن يشارك في أعمال قتالية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.



وقال الأمين العام للناتو "لن يتغير دور الناتو حتى في حال انضمامه إلى التحالف، وسيواصل الحلف تقديم الدعم والتركيز على التدريب ولن يشارك في أعمال قتالية في سوريا والعراق".



وكان ستولتنبرغ قد صرح صباح اليوم بأن الحلف سيقرر قبل قمته المقررة في 25 أيار ما إذا كان سيشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.



يشار الى أن الناتو يقدم حاليا معلومات استخباراتية حول الوضع في المنطقة ويقوم بتدريب قوات الأمن العراقية.



وتشارك دول أعضاء بحلف الناتو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق ولكن بصفة فردية وليس تمثيلا للناتو.







سيريانيوز

2017-05-11 18:35:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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