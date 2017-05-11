أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الخميس إنه "من السابق لأوانه حاليا الحديث عن نشر قوات أمريكية في أي من مناطق وقف التصعيد في سوريا".









واضاف بوغدانوف في تصريحات للصحفيين أن نشر تلك القوات يتطلب في أي حال "تنسيقا مع الجهات السورية، لأن سوريا دولة ذات سيادة ولديها قيادة، لذلك يجب بالطبع إجراء مشاورات معها من أجل الحصول على موافقتها".



ودخل اتفاق مناطق "وقف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الحالي، عقب المحادثات التي جرت في أستانا يومي الأربعاء والخميس الماضيين بحضور ممثلي الدول الضامنة, روسيا وإيران وتركيا، فضلا عن ممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة السورية والمعارضة، ووقع على إثرها المفاوضون الخميس مذكرة تشمل أربع مناطق في سوريا يشملها خفض التصعيد.



وفي سياق متصل, قال بوغدانوف أن موسكو تحاول التوسط بين طهران وواشنطن وكذلك الرياض حول سوريا، إلا أن مواقف الأطراف متناقضة جدا.



وتدعم ايران النظام السوري بشكل كبير منذ بدء الازمة سياسيا واقتصاديا وعسكريا, فيما تدعم الولايات المتحدة والسعودية اطيافا مختلفة من المعارضة مطالبة بتنحي الرئيس بشار الاسد.



ومن جهة اخرى, قال بوغدانوف أنه يمكن إنشاء مجالس محلية في سوريا تسيطر على مختلف المناطق بعد تحريرها من الإرهابيين، بشرط ألا تستبدل هذه المجالس سلطة الحكومة الشرعية في دمشق.



وانشات المعارضة بدءا من عام 2013 مجالس محلية في العديد من المناطق التي تخضع الى سيطرتها لادارة شؤون تلك المناطق لتكون بديلا عن البلديات التابعة للنظام.



سيريانيوز