أصدرت محكمة نمساوية حكما بالسجن مدى الحياة على طالب لجوء سوري أدين بقتل 20 جندياَ سوريا, خلال قتاله في صفوف فصائل معارضة قرب مدينة حمص, وذلك في قضية هي الأولى من نوعها, المتعلقة بجرائم الحرب في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن متحدث باسم محكمة نمساوية إن المحكمة قضت بسجن طالب لجوء سوري (27 عاما)، في وقت متأخر من ليل الأربعاء

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وأوقف المتهم في مركز استقبال للاجئين في تيرول في حزيران الماضي, بعد أن أبلغ عنه سوري آخر، حيث قالت وسائل إعلام نمساوية إن المتهم "تباهى" أمام طالبي لجوء آخرين بأنه كان ينتمي إلى مجموعة مسلحة وأنه أقدم على قتل جنود عزّل أو مصابين من قوات النظام السوري.

وكان المتهم يقاتل في صفوف "كتائب الفاروق"، وهذا الفصيل مرتبط بالجيش الحر , ووجهت له تهمة إطلاق النار على جنود غير مسلحين أو مصابين في معركة بمدينة حمص, في حين نفى التهم منذ اعتقاله غربي النمسا في حزيران, لكن محاميه توقعوا استئناف الحكم.

وهذه هي أول قضية، متعلقة بقتل قوات تابعة للنظام في سوريا، تنظر فيها المحاكم النمساوية.

وسجنت النمسا عدة أشخاص لانتمائهم إلى "منظمة إرهابية" وهي تهمة عادة ما توجه ضد مقاتلين أجانب أو محليين حاربوا في سوريا إلى جانب تنظيم "داعش".