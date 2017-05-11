واصل الجيش النظامي, يوم الاربعاء, تقدمه في ريف حمص الشرقي, على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة على تلال ونقاط جديدة.

ونقلت وكالة الاتباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه, قوله ان "وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها القتالية بنجاح في مطاردة “داعش” بريف حمص الشرقي وأحكمت سيطرتها على ثلاث نقاط جنوب وغرب قريتي هبرة الغربية ورسم حميدة".

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من جهته, ذكر مصدر ميداني في حمص لصحيفة (الوطن) المحلية, أن "الجيش النظامي بالتعاون مع الدفاع الوطني واللجان الشعبية تمكنوا من بسط سيطرتهم على عدة تلال جديدة تكشف مواقع ومناطق سيطرة تنظيم “داعش” في قريتي المشيرفة وأم صهريج على اتجاه جبال الشومرية بريف حمص الشرقي".

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، كما وسع نطاق سيطرته بالمناطق المحيطة بالمدينة وريفها .