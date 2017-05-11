سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, يوم الاربعاء, جراء قصف شنته طائرات التحالف الدولي على مناطق بالرقة ودير الزور وحلب.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى مدنيين سقطوا بينهم اطفال بقصف جوي من طائرات التحالف الدولي على بلدة الصور شمال ديرالزور

وأضافت المصادر ان قتلى وجرحى في صفوف المدنيين قضوا نتيجة قصف جوي للتحالف الدولي استهدف منطقة المنصورة وقرية "شنينة" في ريف الرقة.

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كما استهدف طيران التحالف قرية رسم الفالح جنوب مسكنة في ريف حلب الشرقي, مااسفر عن سقوط عدد من المدنيين, بحسب المصادر.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.