إدخال قافلة مساعدات إنسانية إلى بلدة كناكر بريف دمشق الاخبار المحلية شارك

دخلت, يوم الأربعاء, قافلة محملة بالمساعدات الانسانية الى منطقة كناكر بريف دمشق.

وأعلن الهلال العربي السوري, عبر صفحته على (تويتر), انه أدخل بالتعاون اللجنة الدولية للصليب_الأحمر 28 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية (5000 سلة غذائية و مواد غير غذائية ومواد مياه ) ل 25,000 شخص في منطقة كناكر". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وجاءت المساعدات بعد يومين على دخول قافلة مساعدات انسانية اممية إلى منطقة وادي بردى بريف دمشق. كما توجهت , الثلاثاء الماضي, قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين. سيريانيوز

2017-05-11 01:50:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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