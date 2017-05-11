منحت وزارة التربية مهلة أخيرة للخريجين الملتزمين من كليات التربية ممن لم يتمكنوا من تقديم الأوراق اللازمة لتعيينهم, بناء على موافقة رئيس الحكومة عماد خميس ومراعاة للظروف الراهنة.

وجاء في بيان للوزارة, نشرته وكالة الانباء (سانا), ان وزارة التربية منحت مدة ثلاثة أشهر اضافية أخيرة للخريجين الملتزمين من كليات التربية بدءا من العام الدراسي 2012-2013 لمختلف الدورات الامتحانية ممن لم يتمكنوا من تقديم الاوراق اللازمة لتعيينهم”.

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وكانت وزارة التربية أعلنت في تموز العام الماضي عن تعيين 664 معلم صف ملتزما من خريجي كليات التربية في المحافظات من الدورة التكميلية للعام الدراسي 2014-2015.