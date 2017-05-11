أعلن مصدر عسكري أردني يوم الأربعاء، أن طائرات سلاح الجو الأردني أسقطت "طائرة استطلاع مسيرة" مجهولة الهوية قرب الحدود مع سوريا.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله ن "طائرات سلاح الجو الملكي من طراز اف 16 تعاملت مع طائرة استطلاع مسيرة قرب الحدود الشمالية مع سوريا وأسقطتها في الجهة الغربية الشمالية من محافظة المفرق شمال الأردن".

واضاف المصدر أنه"تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود، مما استدعى التعامل معها وإسقاطها".

واشار الى أن "كوادر سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنيا".

وسبق لسلاح الجو الاردني ان اسقط عام 2014 طائرة مجهولة بدون طيار فوق محافظة المفرق قرب الحدود الشمالية مع سوريا..

واكدت المملكة الاردنة في اكثر من مناسبة على انها ستتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية وميدانية للتأكد من أمن وسلامة حدودها مع سوريا.

يشار الى ان القوات المسلحة الأردنية بدأت تمرينا مشتركا "الأسد المتأهب 2017" بمشاركة 23 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية في 7 أيار وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.