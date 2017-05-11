تأهل ريال مدريد، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم الهزيمة، أمام جاره أتلتيكو (1-2) في ديربي العاصمة الإسبانية في إياب نصف النهائي الأربعاء على ملعب فيسنتي كالديرون.

واستفاد الريال من الفوز بمباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو بثلاثية نظيفة لكرستيانو رونالدو، رغم الهزيمة، بـ"فيسنتي كالديرون" بهدفين لهدف، ليصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة يوفنتوس في نهائي كارديف المنتظر يوم 3 حزيران المقبل.



وأنقد إيسكو فريقه ريال مدريد، من الخروج خاسراً في شوط أول مثير أمام أتلتيكو مدريد، بديربي العاصمة الإسبانية، بعدما أحرز هدفا في الدقيقة 42، لينقذ الريال الذي كاد أن يخرج خاسرا الشوط الأول بهدفين أحرزهما ساؤول وجريزمان في الدقائق الـ16 الأولى.



وكان يوفنتوس الإيطالي تأهل لنهائي الأبطال المقرر أن يقام في كارديف، بعد الفوز على موناكو (2-1) في تورينو مكرراً فوزه بعد مباراة الذهاب بملعب لويس الثاني بإمارة موناكو.