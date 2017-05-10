أعلن التحالف الدولي, الذي تقوده الولايات المتحدة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), أن واشنطن ستبدأ "سريعاَ" بتوزيع معدات وأسلحة لمقاتلي وحدات "حماية الشعب" الكردية في سوريا, لكن "بشكل تدريجي".

واوضح المتحدث باسم التحالف الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية جون دوريان, في تصريح للصحفيين, نشرته وكالات انباء, لدينا كمية معينة من الإمدادات في البلاد بالفعل استخدمت لتسليح التحالف العربي السوري وبعض هذه الأسلحة ربما يوزع سريعا جدا".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ولم يحدد جدولا زمنيا, لكنه قال إن التسليم سيكون بالتدريج وبحسب ما تقتضيه الحاجة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة, حيث أشادت وحدات "حماية الشعب" الكردية بالقرار, معتبرة أنه سيحقق "نتائج سريعة وفعالة" فيما يخص "محاربة الإرهاب", كما رحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بالقرار ، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.

وعارضت تركيا هذا القرار, واعتبرت ان تسليح الاكراد يعد تهديدا لبلادها, ويشكل "أزمة", ولن يصب في صالح واشنطن أو المنطقة.

و تعد "وحدات حماية الشعب "هي الشريك الرئيسي على الأرض للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال "داعش" في سوريا, وسبق ان طالبت واشنطن منذ فترة طويلة بإمدادها بالسلاح لقتال التنظيم.