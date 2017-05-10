وعد وزير الكهرباء زهير خربوطلي, يوم الاربعاء, المواطنين, بالحد من ساعات التقنين وتحسين الوضع الكهربائي مع اقتراب موعد امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة وشهر رمضان .

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن الوزير خربوطلي قوله, خلال اجتماع مع المديرين العامين لمؤسسات التوليد والنقل والتوزيع والمركز الوطني لبحوث الطاقة, ان "الحكومة تسعى بشكل دائم لزيادة الواردات لتأمين مادة الفيول لتشغيل المحطات وتحسين واقع الكهرباء”.

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وكانت وزارة النفط كشفت منذ ايام عن توجهات حكومية باستمرار تخفيض التقنين الكهربائي, ليصبح بنظام ساعتي تقنين مقابل 4 ساعات كهرباء، وذلك مع استمرار تنفيذ عقود توريد مادة الفيول.

وتحدثت مؤخرا مصادر خاصة من داخل وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء، عن ارتفاع مؤشر كميات الغاز الموردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية الغازية، مما سينعكس على تقليل ساعات التقنين، حيث وصلت حالياً لـ3 ساعات وصل مقابل 3 قطع.

وازداد مؤخرا وضع الكهرباء سوءا في العديد من المحافظات ، من حيث ساعات التقنين وعشوائية الانقطاعات, فيما لا تزال مناطق أخرى تغرق في ظلام دامس, وسط وعود حكومية بتحسن الازمة.