قال السفير الأمريكي في كازاخستان جورج كرول يوم الاربعاء أن بلاده لا تنوي الانضمام لمفاوضات أستانا حول سوريا كمشارك., فيما اشار الى ان بلاده تدعم وحدة اراضي سورية واستقلالها كدولة.









واضاف كرول للصحفيين, بحسب وكالة نوفوستي الروسية, "دعونا إلى أستانا بصفة مراقب، ولسنا مشاركين في العملية الجارية هناك".



وتقلت وزارة الخارجية الأمريكية تلقت دعوة للمشاركة في في أستانا 4 حول الازمة السورية في 28 نيسان الماضي بصفة مراقب.



وتابع السفير الامريكي ان واشنطن ترحب بمحاولات تسوية الأزمة في سوريا ووقف سفك الدماء", لافتا الى ان بلاده "تدعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقلالها كدولة, وانه لا يحق إلا للسوريين أنفسهم تسوية القضايا السياسية الداخلية، دون تدخل دول أخرى".



واضح كرول "لسنا مشاركين في مفاوضات أستانا، وحتى الآن لا توجد لدينا نية للمشاركة، بل نخطط للرقابة على سير الحوار فقط".



واختتم اجتماع استانا 4 اعماله في 4 الجاري بمشاركة النظام واطياف معارضة والدول الضامنة وهي روسيا وايران وتركيا حيث تم التوصل الى اتفاق على إقامة أربع مناطق لتخفيف التصعيد تمهيدا لوقف إطلاق النار، ترفق بحظر الطيران فوقها وتجيز إيصال المساعدات الانسانية.



وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.



ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت 6 أيار الجاري, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا.



سيريانيوز