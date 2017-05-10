قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق يوم الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة توفير أسلحة للمقاتلين الأكراد في المعركة ضد تنظيم داعش هو "أزمة", مضيفا أن القرار لن يصب في صالح واشنطن أو المنطقة.













ونقل تلفزيون (إن.تي.في) على هامش مؤتمر دفاعي في اسطنبول عن إشيق قوله إنه" لا ينبغي توقع أن تدعم تركيا أي عمليات في سوريا تشمل منظمات إرهابية".



وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، في وقت سابق الاربعاء، إن كل سلاح يحصل عليه مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية يعد تهديدا لتركيا.



وكانت واشنطن أعلنت يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة.



ورحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بقرار واشنطن تسليح "وحدات حماية الشعب الكردية"، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.



يشار إلى أن تركيا تعتبر" قوات سوريا الديمقراطية" مجموعات "إرهابية" بسبب روابطهم بحزب العمال الكردستاني, بالرغم من ان تركيا حليف للولايات المتحدة وعضو في الحلف الأطلسي.







سيريانيوز