ألقت الجهات المختصة اللبنانية القبض على 3 شبان سوريين انتحلوا صفة عناصر أمنيين وأقدموا على خطف مواطنهم في منطقة جبل لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان "مديرية جبل لبنان الاقليمية اعتقلت 3 شبان سوريين، أقدموا على خطف مواطنهم محمد صالح أحمد في بلدة الدامور، قرب جامعة MUBS، مدعين أنهم عناصر من جهاز أمني، وفروا به الى جهة مجهولة، مستقلين سيارة من نوع كيا خضراء اللون، مجهولة باقي المواصفات".

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واشارت الوكالة الى ان الخاطفين أقدموا على خطف مواطنهم "إنتقاما منه بسبب خلافات شخصية", وذلك بعد مراجعتها مراكز الاجهزة الأمنية في المنطقة المذكورة من قبل المكتب الاقليمي لأمن الدولة

وتمكنت الجهات المختص من تحرير المخطوف من قبضة الخاطفين الثلاثة الذين أوقفوا رهن التحقيق بتهمة "الخطف وادعاء صفة أمنية", وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.

وسَبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة وغيرها من الأعمال المخالفة.