انخفاض طفيف في أسعار الفروج.. وثبات أسعار البيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان أسعار معظمها شهدت انخفاضا, مقارنة بالنشرة السابقة.. كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث لاتزال الاسعار ثابتة. وتعتبر اسعار الفروج والبيض بالمجمل مرتفعة, وسط ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-05-10 17:51:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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