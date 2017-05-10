أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم الأربعاء, سيطرة مقاتليها على مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي بشكل كامل, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت القوات, عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), ان مقاتليها تمكنوا مساء اليوم من تحرير ما تبقى من سد الطبقة الى جانب استمرار عمليات التمشيط وازالة الالغام في باقي احياء المدينة".

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من جهتها, أكدت روجدا فلات، القيادية في "قوات سوريا الديمقراطية" أن مدينة الطبقة وسد الفرات أصبحتا محررتين بالكامل من "داعش"، في اليوم الـ 50 من انطلاق حملة تحرير الطبقة.

وأسفرت المعارك مؤخرا بين "قوات سوريا الديمقراطية"، وتنظيم "داعش" وعمليات قصف التحالف في محيط سد الفرات, الأكبر في سوريا،عن حدوث أضرار في السد, وخروج بعض تجهيزاته عن الخدمة, وسط مخاوف من انهياره, وذلك قبل إجراء عمليات الإصلاح اللازمة.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

وتاتي السيطرة على سد الفرات بشكل كامل عقب يوم على قرار واشنطن إمداد المقاتلين الأكراد السوريين بالسلاح, لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة.