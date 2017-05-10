انخفاض أسعار اغلب أصناف الخضار وثبات أسعار الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار اغلب الأصناف انخفاضا, كالبندورة والبطاطا والبصل والملفوف والخيار والفول, في حين ارتفعت اسعار الباذنجان والزهرة, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة. وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-05-10 17:56:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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