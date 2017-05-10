قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، يوم الأربعاء، إن كل سلاح يحصل عليه مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية يعد تهديدا لتركيا.

وأضاف جاويش أوغلو في تصريح للصحفيين، أن أنقرة تعارض اتفاق أمريكي بتسليح مقاتلي الوحدات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأكد جاويش أوغلو إن "وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي مثله مثل حزب العمال الكردستاني المحظور وإن الولايات المتحدة تعلم ذلك"، لافتاً إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيبحث هذه القضايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يزور واشنطن الأسبوع المقبل.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي، قال في وقت سابق يوم الأربعاء، إن قيام واشنطن بتسليح المقاتلين الأكراد "غير مقبول"، معربا عن أمله في وقف دعم "وحدات حماية الشعب الكردي" في سوريا.

ورحبت "قوات سوريا الديمقراطية" بقرار واشنطن تسليح "وحدات حماية الشعب الكردية"، معتبرة ذلك يسهم في "تسريع عجلة القضاء على الارهاب" في سوريا.

وكانت واشنطن أعلنت يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة.

يشار إلى أن تركيا تعتبر" قوات سوريا الديمقراطية" مجموعات "إرهابية" بسبب روابطهم بحزب العمال الكردستاني, بالرغم من ان تركيا حليف للولايات المتحدة وعضو في الحلف الأطلسي.

سيريانيوز