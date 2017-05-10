اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الأربعاء، إن قرار واشنطن إمدادها بالسلاح سيؤدي لـ"تسريع عجلة القضاء" على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن المتحدث الرسمي باسم "قوات سوريا الديموقراطية" طلال سلو قوله إن "القرار الاميركي الاخير بتسليح الوحدات الكردية كمكون رئيسي في قوات سوريا الديموقراطية هو قرار مهم ويأتي في إطار تسريع عجلة القضاء على الإرهاب".

واعتبر سلو أن اعلان واشنطن "رسمياً عن هذا الدعم هو نتيجة الفعالية الكبيرة التي تبديها الوحدات الكردية وكافة قوات سوريا الديموقراطية في المعارك ضد الإرهاب".

وأوضح سلو ان "إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومنذ بداية تسلمها الحكم، رفعت من مستوى دعمها لقواتنا".

وبين المتحدث باسم القوات انه من المقرر تصل الاسلحة "بشكل متتابع، وسيستفاد منها لاستكمال التحضيرات لمعركة الرقة التي سيعلن عنها في الوقت المناسب".

وكانت واشنطن أعلنت يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة.

ولم تحدد واشنطن نوع الأسلحة التي سيتم توفيرها للأكراد، لكن سلو قال انهم "قدموا في وقت سابق قائمة الى الادارة الاميركية تتضمن صواريخ مضادة للدروع ودبابات ومدرعات"، مضيفا "حين وصول الاسلحة، سنرى ان كانت تمت تلبية كل طلباتنا أم جزء منها".

ويأتي قرار التسليح بعد اعلان "قوات سوريا الديمقراطية" الاسبوع الماضي سيطرتها على مدينة الطبقة باستثناء سد الفرات بعد معارك مع "داعش".

ويعمل مستشارون عسكريون أميركيون مع القوات الكردية ضد "الجهاديين", الأمر الذي يثير استياء تركيا التي تعتبر هؤلاء المقاتلين الأكراد مجموعات "إرهابية" بسبب روابطهم بحزب العمال الكردستاني, بالرغم من ان تركيا حليف للولايات المتحدة وعضو في الحلف الأطلسي.

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

سيريانيوز