بدأت الدفعة التاسعة من مسلحي حي الوعر، يوم الأربعاء، بالخروج باتجاه جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، تنفيذا لاتفاق مصالحة بين المعارضة والجيش النظامي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن محافظ حمص طلال البرازي قوله ان "عملية إخلاء حي الوعر من المسلحين مستمرة بنجاح دون أي عقبات".

وتابع البرازي انه سيتم اليوم إخراج دفعة جديدة من المسلحين حيث من المتوقع خروج بين300 و 400 مسلح مع البعض من افراد عائلاتهم من الحي.

وتوقع محافظ حمص خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين قبل 20 أيار الجاري وفق بنود الاتفاق الذي بدأ تنفيذه بتاريخ 18 آذار.

وكانت الدفعة الثامنة من مسلحي حي الوعر خرجت يوم الجمعة الماضي، وتضمنت 172 من مسلحي حي الوعر و1012 شخصا من عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة.

وتم التوصل في 13 من شهر اذار الماضي لاتفاق مصالحة بين النظامي ومسلحي المعارضة في الوعر, حيث يمتد الاتفاق لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايته خاليا من جميع المظاهر المسلحة, كما سبق وتم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

سيريانيوز