يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة الأخير لواشنطن، المقرر استمرارها 3 أيام.

وقالت الخارجية الروسية إن القضية السورية ستكون على رأس الملفات التي سيبحثها الطرفان.

وقال البيت الأبيض في بيان، ان ترامب سيستقبل لافروف في واشنطن، وسيعقد اللقاء في المكتب البيضاوي، وراء أبواب مغلقة، من دون حضور الصحفيين، تمام الساعة 10:30 صباح الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وتستمر زيارة لافروف، إلى الولايات المتحدة من 9 وحتى 11 أيار الجاري، سيبحث خلالها مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، الأزمة السورية، وأهم القضايا الدولية، وذلك في ثالث لقاء لهما بعد تولي ترامب مهام الرئاسة في الولايات المتحدة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف, قال يوم الثلاثاء, ان المباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون, والمقررة يوم الأربعاء, ستركز على الوضع في سوريا.

وتأتي زيارة لافروف المزمعة لواشنطن, بعد نحو شهر على زيارة قام بها تيلرسون الى موسكو, بعد الضربات الامريكية على سوريا, حيث التقى نظيره الروسي, وكشف لافروف حينها عن حصول "تقدم جزئي", في المباحثات, و تم الاتفاق على مواصلة التعاون لمحاولة إيجاد حل سياسي في البلاد وإنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بتسوية الخلافات بين البلدين، بما في ذلك، الخلافات حول الأزمة السورية.

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن في الفترة الاخيرة, بعد لجوء أميركا لقصف قاعدة جوية النظام السوري بحمص, ردا على هجوم يرجح انه كيماوي على خان شيخون بريف ادلب, تم اتهام الجيش النظامي بتنفيذه.

سيريانيوز