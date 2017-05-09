ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئين سوريين اثنين في ولايتي برلين وساكسسونيا-أنهالت, بتهمة انتمائهما لـ"جبهة النصرة" .

وقال مكتب المدعي العام , في بيان, نشرته إذاعة صوت ألمانيا (DW), ان الشرطة قامت بتفتيش شقتي السوريين, المتهمين بالالتحاق بوحدة قتالية للتنظيم في سوريا.

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وكان أحد المشتبه بهما قياديا في النصرة, وشارك في محاصرة حقول الغاز في مدينة الطبقة والاستيلاء عليها, كما قام عام 2013 بذبح قناص تابع لجيش النظام السوري وانتقل منتصف 2013 للالتحاق بـ"داعش", بحسب معلومات مكتب المدعي العام.

بدوره, أفاد مكتب التحقيقات الجنائية أن "السلطات ألقت القبض على المشتبه به في شقته بمدينة ماغديبورغ من دون إبداء أي مقاومة, أما المشتبه به الثاني فيبلغ الـ23 من العمر".

ومن المقرر عرض المشتبه بهما اليوم الثلاثاء على قاض للتحقيق في المحكمة الاتحادية العليا.

وجاء ذلك بعد ايام على اعتقال الشرطة الألمانية سوري, بولاية سكسونيا شرقي البلاد, بتهمة انتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت العام الماضي ثلاثة ألمان من أصل سوري بتهمة دعم "حركة أحرار الشام" في سوريا, كما القت القبض على لاجئ سوري بتهمة محاولته شن هجوما في ألمانيا بتكليف من داعش.

وتعيش ألمانيا حالة تأهب قصوى بعد سلسلة الهجمات التي شهدتها في الاونة الاخيرة, تبنى تنظيم "داعش" البعض منها, كما وسبق ان أحبطت عدة اعتداءات في مناطق عدة .

ويشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.