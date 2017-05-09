أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، عن اطلاق عملية خاصة لاستعادة الصحراء الغربية وتأمين الحدود مع سوريا التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وذكرت وسائل اعلام، أن العبادي قال, خلال تفقده الإجراءات الأمنية في مدينة كربلاء بمناسبة "الزيارة الشعبانية", إن "عمليات عسكرية انطلقت الأحد 7 أيار، في غرب الأنبار على الحدود السورية"، مضيفا أن "الحدود من جهة سوريا تحت سيطرة الدواعش، ونسعى لتأمينها لمنع مهاجمة القطعات الأمنية العراقية".

وخسر تنظيم "داعش" أغلب مناطق سيطرته بمحافظة الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا وما تبقى له من سيطرة فيها فقط أقضية حدودية محاذية للأراضي السورية، وهي عانة وراوة والقائم.

وتواصل القوات العراقية التقدم للقضاء على تنظيم "داعش" واقتلاعه من شمالي البلاد، حيث بدأ الجيش العراقي عملية طرد "داعش" من الموصل, في شهر تشرين الأول الماضي, غير أن القوات العراقية لم تنجح في استعادة الشطر الشرقي من المدينة سوى الشهر الماضي بعد معارك مع مسلحي التنظيم.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.