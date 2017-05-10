بلغ يوفنتوس الإيطالي الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-1 على ضيفه موناكو الفرنسي الثلاثاء في إياب نصف النهائي.

سجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (33) والبرازيلي داني ألفيش (44) ثنائية يوفنتوس، فيما جاء هدف موناكو عبر كيليان مبابي في الدقيقة 69.

وكان يوفنتوس فاز ذهاباً بثنائية نظيفة في موناكو.

ودين اليوفي بانتصار اليوم، لظهيره الأيمن البرازيلي داني ألفيس، الذي صنع الهدف الأول من كرة عرضية، انقض عليها ماريو ماندزوكيتش بقدمه لترتد من الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش، ليضعها اللاعب نفسه مجددًا في المرمى بسهولة، ليسجل الهدف الأول للسيدة العجوز بعد مرور 33 دقيقة.



وضغط يوفنتوس بحثًا عن هدف ثان لقتل المباراة تمامًا، ومن ركلة ركنية، أخرجها سوباسيتش إلى خارج منطقة الجزاء، لتصل إلى ألفيس الذي سدد كرة قوية في الشباك الخالية، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 44.

حاول موناكو البحث عن ثغرة في دفاع اليوفي، وكاد أن يسجل كيليان مبابي هدفًا، إلا أن جيانلويجي بوفون تصدى للكرة بذكاء شديد، بعدها اخترق جواو موتينيو من الجهة اليسرى، ولعب كرة أرضية، وضعها مبابي في الشباك ليسجل هدفا شرفيا في الدقيقة 69.

ويواجه يوفنتوس في المباراة النهائية المقرر إقامتها في كارديف سيتي بويلز، الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد وريال مدريد المقرر إقامتها الأربعاء على ملعب "فيسنتي كالديرون" علما بأن اللقاء الأول انتهى بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.