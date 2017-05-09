ناقش مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، مشروع قانون حماية الثروة الحيوانية، كما طلب من جميع الوزارات تنظيم زيارات إلى منطقة الزبداني ووادي بردة لإعادة تشغيل المنشآت الحكومية فيها.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون حماية الثروة الحيوانية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وجاء ذلك بهدف النهوض بواقع الثروة الحيوانية وتقديم المحفزات اللازمة لدعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتفعيل جدواه باعتماد نظم عمل حديثة وأنظمة خدمات ومراقبة تساعد في تطوير هذا القطاع والإحاطة بكل المستجدات في مجال الثروة الحيوانية.

ورغبة من الحكومة بتقدير تضحيات الشهداء، طلب مجلس الوزراء من وزارة الإدارة المحلية الحصول على موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم فعاليات لتكريم ذوي الشهداء تتضمن كل المعلومات المتعلقة بهذا النشاط لضمان خروجه بالشكل اللائق.

كما طلبت الحكومة من جميع الوزارات تنظيم زيارات منسقة زمنيا إلى منطقة الزبداني بما فيها وادي بردى والعناية بمستوى الخدمات العامة وتنظيم فعاليات متنوعة وإعادة تشغيل كل المنشآت الحكومية وتقديم التسهيلات لكل من يرغب بتشغيل منشاته السياحية.

وانسجاماً مع التوجه الحكومي، طلب المجلس توزيع غراس الأشجار المثمرة في المنطقة مجانا لكل من تضرر مشروعه الزراعي بفعل الإرهاب.

وفي مجال السياحة، أكد المجلس على ضرورة وقوف وزارة السياحة على واقع المنشآت السياحية المتوقفة والمتعثرة من اجل اقتراح الحلول لعودة إقلاعها وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في القطاع الخاص السياحي نظرا للبعد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لهذا القطاع.

وكان اتفاقاً بين النظام والمعارضة، نص على إخراج مسلحين من منطقة الزبداني مع عوائلهم باتجاه ادلب شمال البلاد، مقابل اخلاء بلدتي كفريا والفوعة في ريف ادلب.

سيريانيوز