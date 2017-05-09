ابدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، موافقته على إمداد مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردية" في سورية بالسلاح.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أن "قرار تزويد أكراد سوريا بالسلاح يهدف لمساعدتهم بتحقيق النصر في الرقة"، مؤكدة أن "ترامب أمر بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة".

واكدت قناة NBC) ) الأمريكية بأن مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية اكدا أن "ترامب وافق على خطة لتسليح وحدات حماية الشعب الكردية، الحليف المهم لواشنطن".

وكانت تقارير اعلامية افادت مؤخرا، بتزويد واشنطن لقوات سورية الديمقراطية مركبات مدرعة وناقلات جند، غير ان وزارة الدفاع الامريكية نفت هذا الامر، مؤكدةً ثبات سياستها تجاه تلك القوات الكردية المتواجدة في سوريا.

واضافت الوزارة " بأن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية في التسليح للعناصر العربية في التحالف الذي سيقاتل في الرقة"، مشيرة الى أن "واشنطن ستعمل على طمأنة تركيا بشأن تسليح الأكراد في سوريا".

وشددت الوزارة على أن "معركة الرقة ستكون طويلة وشاقة ولكنها ستنتهي بإلحاق الهزيمة بتنظيم (داعش)".

ويأتي قرار التسليح بعد اعلان "قوات سوريا الديمقراطية" الاسبوع الماضي سيطرتها على مدينة الطبقة باستثناء سد الفرات بعد معارك مع "تنظيم الدولة الاسلامية" (داعش).

ويعمل مستشارون عسكريون أميركيون مع القوات الكردية ضد "الجهاديين", الأمر الذي يثير استياء تركيا التي تعتبر هؤلاء المقاتلين الأكراد مجموعات "إرهابية" بسبب روابطهم بحزب العمال الكردستاني, بالرغم من ان تركيا حليف للولايات المتحدة وعضو في الحلف الأطلسي

وبدأت في تشرين الثاني الماضي, حملة متعددة المراحل من جانب قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف مدعوم من الولايات المتحدة, بهدف طرد "داعش" من الرقة.

سيريانيوز