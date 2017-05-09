كشفت وزارة الموارد المائية عن انقطاع المياه, لمدة 24 ساعة, عن بعض مناطق دمشق, بهدف الصيانة.

ونقلت صحيفة (البعث) المحلية عن بيان لوزارة الموارد المائية, انه "سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة ضمن محافظة دمشق بدءاً من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء ولمدة 24 ساعة, وذلك بهدف اجراء اعمال الصيانة لخط الضخ المغذي لتلك المناطق".‏

وتتضمن المناطق التي ستقطع عنها المياه, بحسب البيان, شارع خالد بن الوليد – باب سريجة – سويقة – شويكة – شربيشات – حلبوني – فحامة – برامكة – ميدان – جزماتية – مجتهد – باب مصلى – ابن عساكر -زاهرة قديمة – زاهرة جديدة – تضامن – دف الشوك.‏

ويأتي ذلك بعد أزمة خانقة شهدتها مدينة دمشق ومحيطها, في كانون الأول الماضي، وسط تبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة حول المسؤولية عن ذلك, حيث لجأت حينها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحفي في دمشق الى مياه الآبار لتغذية المدينة، ووفق جدول زمني، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ولم تصل المياه حينها لجميع المناطق, لكن الازمة انتهت عقب سيطرة الجيش على منطقة عين الفيجة في وادي بردى.

يذكر أن مدينة دمشق وريفها تعتمد على 3 مصادر لتغذيتها بالمياه هي نبع الفيجة ونبع بردى وأبار دمشق.