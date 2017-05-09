أفادت وكالة الانباء (رويترز), يوم الثلاثاء, نقلاَ عن موقع (سايت) الإلكتروني لمراقبة نشاط المتشددين على الإنترنت, ان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) نشر مقطع فيديو يظهر ذبح رجل وصفه بأنه ضابط مخابرات روسي أمسك به في سوريا في الاونة الاخيرة.

وبينت الوكالة ان "الفيديو باللغة الروسية ومدته 12 دقيقة ونشر في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية عام 1945 بعروض عسكرية".

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ويظهر فيه رجل في ملابس سوداء راكعا في منطقة صحراوية ويحث العملاء الروس الآخرين على الاستسلام, بحسب الوكالة, التي اشارت الى أنها لم تتمكن من التثبت من صحة الفيديو، أو زمن تسجيله.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية حتى الان على هذه الانباء.

وكان تنظيم “داعش”، نشر في عام 2015, مقطع مصور, لعملية ذبح روسي يدعى “خاسييف ماغوميد”، اتهمه التنظيم بالجاسوسية في مدينة الرقة.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن نحو 30 عسكريا روسيا قتلوا منذ أن بدأ الكرملين عمليته في سوريا في أيلول عام 2015.

وتدعم روسيا, منذ أيلول عام 2015, القوات النظامية السورية في حربها ضد مقاتلي المعارضة المسلحة لاسيما تنظيمي "داعش", و "النصرة"